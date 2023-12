O piloto Miguel Oliveira já tem novas cores e novos patrões para a temporada que se avizinha: os norte-americanos da Trackhouse Racing. Os especialistas em NASCAR foram esta terça-feira oficialmente anunciados como substitutos da RNF, até então equipa satélite da Aprillia.

Ainda assim, a Trackhouse – fundada há dois anos pelo milionário Justin Marks – manterá as motos fabricadas para a última época, assim como os pilotos Miguel Oliveira e Raul Fernández.

“Queríamos criar algo especial, sem fronteiras. Sou um estudante do jogo, no verão estive no Grande Prémio da Áustria, para perceber qual o envolvimento dos fãs (…). No voo de regresso, só pensava como seria entrar no mundo da MotoGP”, descreveu Justin Marks, salientando o elo entre a história da prova e os EUA.

Quanto à CryptoDATA RNF, o projeto foi descartado do universo MotoGP para 2024, após «repetidas infrações e quebras do acordo de participação, que afetam a imagem pública» da prova, conforme escreveu o Comité de Seleção da MotoGP em comunicado, no fim de novembro.