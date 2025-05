Johann Zarco da LCR Honda venceu o Grande Prémio de França de Moto GP numa corrida cheia de peripécias.

O início atribulado da prova com a imprevisibilidade de chuva em Le Mans acabou por atrasar o arranque da corrida, com vários pilotos a trocarem de mota mais que uma vez devido ao tipo de pneus.

Logo na primeira volta, uma grande queda de Joan Mir e Bagnaia causou o caos no meio do pelotão. A chuva começou a cair com mais intensidade e foi algo que ajudou Miguel Oliveira. O piloto partiu do 20.º lugar da grelha e conseguiu subir ao segundo posto da classificação à passagem da oitava volta.

No entanto, Oliveira, que regressou de lesão para este Grande Prémio não conseguiu manter o ritmo dos adversários e acabou por ser ultrapassado e caiu para o sétimo lugar. Foi nessa posição que Miguel Oliveira sofreu uma queda feia mas, segundo os meios da MotoGP, conseguiu levantar-se logo a seguir.

Quem ganhou com as trocas todas de motas, quedas e chuva foi Johann Zarco. O piloto francês alcançou o primeiro lugar e não mais o largou, tendo vencido a prova com uma vantagem de quase 20 segundos [!] para o segundo classificado Marc Marquez, já o espanhol Pedro Acosta fechou o pódio.

Zarco tornou-se assim no primeiro piloto francês desde 1954 a vencer o Grande Prémio de França.