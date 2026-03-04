Carmelo Ezpeleta, CEO da MotoGP, disse em declarações à imprensa que a realização do Grande Prémio no Qatar é «difícil» acontecer na data marcada - fim de semana de 10 e 12 de abril - contudo admite que possa existir um adiamento da corrida.

Em causa estão os conflitos armados que se têm feito sentir no Médio Oriente, após os ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irão que mais tarde retaliou, atacando, inclusive, o Qatar.

«Temos sempre um plano B. Temos de esperar, não posso dizer que não vamos. Estamos a conversar com o Qatar desde o que aconteceu no domingo. A partir desse momento, tomaremos uma decisão. Será difícil irmos ao Qatar no dia 10 de abril, mas não posso dizer que não vamos», começou por dizer.

Carmelo Ezpeleta refere ainda que a opção não passa por escolher outra pista, mas sim por tentar adiar a corrida para que entre no calendário da competição.

«Ir para outro lugar, claro que não. Encaixar depois no calendário? Somos ótimos em fazer calendários. Saberemos algo em breve, evidentemente. Estamos à espera que nos digam algo. Ainda há tempo», concluiu.

A tensão vivida no Médio Oriente já cancelou, recorde-se, o Campeonato Mundial de Resistência, marcado para o fim de semana de 26 a 28 de março, também no Qatar.