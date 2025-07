Marc Márquez venceu este domingo a corrida do Grande Prémio da Chéquia e tem agora 120 pontos de vantagem no Mundial de pilotos.

Em Brno, o piloto espanhol até partiu da segunda posição da grelha, mas em pouco tempo conseguiu saltar para a liderança da prova. Desde aí, o irmão mais velho dos Márquez não mais largou a liderança e alcançou a quinta vitória consecutiva, algo que nunca antes um piloto da Ducati conseguiu. Bezzecchi ficou no segundo lugar e Pedro Acosta fechou o pódio.

Miguel Oliveira saiu da 17.ª posição e chegou a rodar em 13.º, no entanto, acabou por cair novamente para o 17.º lugar depois de um alegado incidente com Aldeguer, numa prova que acabou com menos três pilotos: Bastianini, Mir e Alex Márquez desistiram.

Com este resultado na prova, acentua-se ainda mais a distância de Marc Márquez na liderança do Mundial de pilotos. O espanhol tem agora 381, mais 120 que o irmão Alex Márquez. Miguel Oliveira não conquistou qualquer ponto nesta prova e segue na 22.ª posição com seis pontos conquistados.