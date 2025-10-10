O italiano Michele Pirro rende Marc Márquez no Grande Prémio da Austrália de MotoGP, agendado para a próxima semana, confirmou a Ducati. O campeão do Mundo desta temporada vai falhar, pelo menos, as próximas duas provas, na Austrália e Malásia, devido à queda no Grande Prémio da Indonésia.

Apesar de o regulamento não obrigar à inscrição de um piloto suplente, a Ducati optou por fazê-lo. Pirro, piloto de testes da equipa italiana desde 2013, soma 51 participações em corridas de MotoGP. O seu melhor resultado foi o quarto lugar alcançado em 2018, em Valência. A última vez que participou num Grande Prémio foi no final da temporada passada, quando substituiu Fabio Di Giannantonio em Barcelona, terminando no 20.º lugar.