MotoGP: Michele Pirro substitui Marc Márquez na Austrália
Piloto espanhol falha as próximas duas provas do Mundial após queda na Indonésia
O italiano Michele Pirro rende Marc Márquez no Grande Prémio da Austrália de MotoGP, agendado para a próxima semana, confirmou a Ducati. O campeão do Mundo desta temporada vai falhar, pelo menos, as próximas duas provas, na Austrália e Malásia, devido à queda no Grande Prémio da Indonésia.
Apesar de o regulamento não obrigar à inscrição de um piloto suplente, a Ducati optou por fazê-lo. Pirro, piloto de testes da equipa italiana desde 2013, soma 51 participações em corridas de MotoGP. O seu melhor resultado foi o quarto lugar alcançado em 2018, em Valência. A última vez que participou num Grande Prémio foi no final da temporada passada, quando substituiu Fabio Di Giannantonio em Barcelona, terminando no 20.º lugar.
📣 Updates for the upcoming #AustralianGP 🇦🇺— Ducati Corse (@ducaticorse) October 10, 2025
Following the injury that has forced @marcmarquez93 to miss the next two round of the 2025 @MotoGP season, #DucatiLenovoTeam confirms that @michelepirro51 will replace him at the Aussie appointment. #ForzaDucati pic.twitter.com/o4aYumHbM9