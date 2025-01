A Pramac Racing, equipa do piloto português Miguel Oliveira, apresentou esta sexta-feira as motos com que vai participar no próximo Campeonato do Mundo de MotoGP.

«Este evento quis simbolizar a diferença significativa que a Yamaha quer fazer para o seu futuro, todo o investimento humano que vai levar a cabo neste projeto, com a extensão de duas motos oficiais na categoria de MotoGP e com uma equipa também de Moto2 através da Pramac. É sem divida um sinal que a Yamaha quer voltar ao topo. E no que me toca, é uma honra poder pilotar uma YZR-M1, é a moto que qualquer piloto gostaria de pilotar», começou por dizer Miguel Oliveira em declarações à SportTV.

Numa cerimónia que decorreu em em Kuala Lumpur, na Malásia, foram apresentadas também as motos da Yamaha, equipa à qual a Pramac está associada. Para o piloto de 30 anos, o trabalho entre as duas equipas é fundamental para os bons resultados.

«Todo este esforço começa amanhã nos testes e, mais cedo ou mais tarde, trará os seus frutos. Este esforço é a quatro motos oficias, com toda a disposição de dados para as quatro motos, a partilha será feita de modo a que possamos andar todos tecnicamente na mesma direção. E isso é extremamente positivo», concluiu.

A primeira prova do Mundial de MotoGP vai decorrer na Tailândia, de 28 de fevereiro a 2 de março.

Veja na galeria associada as primeiras imagens de Miguel Olivera nas novas cores para a próxima época da MotoGP.