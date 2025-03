Não foi certamente a prova que Miguel Oliveira desejava. Na quinta volta do Grande Prémio da Argentina, o piloto português esteve envolvido num acidente com o argentino Fermin Aldeguer e ficou fora da corrida.

Na frente, Marc Marquez que saiu da pole position e geriu a corrida até ao final vencendo a prova sprint, com 12 voltas, à frente de Alex Marquez com o pódio a ficar fechado com Francesco Bagnaia.

Este domingo, há a corrida principal do fim-de-semana e Miguel Oliveira vai sair do 17.º lugar da grelha de partida.