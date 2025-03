Depois de uma queda na corrida sprint deste sábado no Grande Prémio da Argentina, a Pramac anunciou que Miguel Oliveira não sofreu qualquer fratura mas que será reavaliado este domingo, dia da corrida principal do fim-de-semana.

O piloto português tinha sido transportado para o hospital de Santiago del Estero, a cerca de 80 quilómetros do circuito de Termas de Río Hondo depois do acidente com o argentino Fermin Aldeguer que obrigou Oliveira a desistir na quinta volta da corrida sprint.

Este domingo, há a prova principal do fim-de-semana. Miguel Oliveira qualificou-se no 17.º lugar da grelha de partida, mas a sua participação está em risco.