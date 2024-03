Miguel Oliveira está fora da Q2 do Grande Prémio de Losail, no Qatar, que inaugura a nova temporada da MotoGP. Na manhã deste sábado, o «falcão», agora com as cores da Trackhouse, chegou a ser nono durante a derradeira sessão, a sete décimas de Jorge Martín (Prima Pramac Racing).

Todavia, o piloto português caiu três posições, face ao fecho de sessão sensacional de Espargaró, que disparou para o segundo lugar. Em simultâneo, Alejandro Márquez escalou a classificação até ser líder e selar a presença na sessão decisiva de qualificação (Q2).

Ainda que, por momentos, o «falcão» tenha recuperado a 10.ª posição, Miguel Oliveira viu uma das últimas voltas ser cancelada, pelo que caiu um lugar, o suficiente para falhar o acesso direto à Q2.

O português melhorou, em todo o caso, o resultado da primeira (12.º) e segunda (20.º) sessão de treinos. Por sua vez, o colega de equipa, o espanhol Raul Fernández, terminou em 10.º.

Miguel Oliveira será 14.º na grelha de partida

Perante Raul Fernández, Morbidelli, Johann Zarco, Jack Miller e Quartararo, Miguel Oliveira foi apenas quarto, superado pelo colega de equipa e Zarco.

Miguel Oliveira ainda partilhou com Miller a liderança, ao fim dos primeiros minutos, mas o australiano, da Red Bull KTM, capitalizou a boleia do português e, no último setor, tomou de «assalto» o posto de acesso à Q2.

Assim, Miguel Oliveira será 14.º na grelha de partida no Grande Prémio de Losail, com arranque agendado para as 16h deste domingo.