Miguel Oliveira ficou no sétimo lugar na primeira qualificação do Grande Prémio da Argentina e vai sair do 17.º posto nas duas provas deste fim-de-semana.

Nas duas fases de qualificação, Marc Márquez bateu o recorde da pista por quatro vezes e conquistou a pole position.

A primeira corrida do fim de semana acontece este sábado e é no formato sprint tendo apenas 12 voltas.