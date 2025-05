Miguel Oliveira regressou este sábado às provas do Mundial de MotoGP depois da lesão sofrida no Grande Prémio da Argentina a 15 de março.

Agora, no Grande Prémio de França, o piloto português voltou à estrada mas falhou o acesso à segunda qualificação e vai sair do 20.º lugar da grelha na corrida sprint bem como na corrida geral do fim de semana.

Fábio Quartataro garantiu a pole position tendo sido o mais rápido, seguido dos irmãos Marc e Alex Márquez, em segundo e terceiro lugar respetivamente.

