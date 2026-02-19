A Moto GP anunciou esta quinta-feira que o Grande Prémio da Austrália passará a disputar-se no circuito urbano de Adelaide a partir de 2027, tornando-se no primeiro evento a realizar-se num traçado em pleno centro da cidade.

O acordo, celebrado entre o MotoGP Sports Entertainment Group, o Governo da Austrália do Sul e a Câmara de Adelaide, tem a duração de seis anos e garante a presença da prova no calendário até 2032, inclusive.

O novo circuito foi apresentado oficialmente esta quinta-feira pelo diretor desportivo da MotoGP, Carlos Ezpeleta, e pelo primeiro-ministro da Austrália do Sul, Peter Malinauskas.

O traçado terá aproximadamente 4,195 quilómetros e contará com 18 curvas desenhadas pelas ruas da cidade, permitindo aos pilotos atingir velocidades superiores a 340 km/h. A primeira edição do GP da Austrália em Adelaide está agendada para novembro de 2027 e decorrerá ao longo de três dias.

O desenho do circuito segue a base do histórico Adelaide Street Circuit que recebeu provas de Formula 1 entre 1985 e 1995, embora com alterações significativas para cumprir os exigentes padrões de segurança atuais da competição de motociclismo.