MotoGP
Há 1h e 5min
VÍDEO: Bezzecchi vence no Brasil e assume liderança do Mundial de MotoGP
Italiano da Aprilia soma quarto triunfo consecutivo e reforça grande momento de forma
GP
GP
Marco Bezzecchi venceu este domingo o Grande Prémio do Brasil, segunda ronda do Mundial de MotoGP, e assumiu a liderança do campeonato.
O piloto italiano, que partiu da segunda posição, chegou cedo ao comando e nunca mais largou a frente, batendo o companheiro de equipa Jorge Martín por 3,231 segundos, enquanto Fabio Di Giannantonio garantiu o último lugar do pódio, à frente de Marc Márquez.
A corrida, disputada no circuito Ayrton Senna, em Goiânia, foi encurtada para 23 voltas devido às condições do asfalto.
Com este resultado, Bezzecchi torna-se no primeiro piloto a somar quatro vitórias consecutivas com a Aprilia e lidera agora o Mundial com 56 pontos, mais 11 do que Jorge Martín.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS