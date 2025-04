Marc Marquéz [Ducati] venceu este domingo o Grande Prémio do Qatar, a terceira vitória em quatro provas possíveis nesta edição do Campeonato de MotoGP.

O espanhol foi o mais rápido no circuito qatari tendo conquistado a prova com uma vantagem de quase dois segundos de Viñales e mais 4.5 segundos de Bagnaia que foi terceiro.

A corrida ficou marcada por uma queda de Alex Marquéz, irmão de Marc, quando embateu com Fábio Di Giannantonio a 20 voltas do final e acabou por cair para o sétimo posto quando seguiam em terceiro.

Com esta vitória, Marc Marquéz continua na liderança do Mundial de pilotos com 123 pontos, mais 18 que o irmão Alex Marquéz. Francesco Bagnaia fecha o pódio com 93 pontos conquistados.

Nos construtores, a Ducati leva já uma grande vantagem no primeiro lugar com 148 pontos, a KTM segue em segundo com 54 e a HONDA está em terceiro com 47.