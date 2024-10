Francesco Bagnaia (Ducati) venceu, este domingo, o Grande Prémio da Tailândia de MotoGP, 18.ª de 20 rondas da temporada, e recuperou cinco pontos na luta pelo título mundial.

Numa corrida disputada à chuva, o piloto italiano, bicampeão em título, bateu o espanhol Jorge Martin (Ducati) por 2,905 segundos, com o espanhol Pedro Acosta (GasGas) a terminar em terceiro, a 3,800 do vencedor.

Com estes resultados, Jorge Martin conquistou o título dos pilotos independentes e lidera o Mundial de Pilotos, agora com 453 pontos, mais 17 do que Bagnaia, após uma corrida em que Miguel Oliveira (Aprilia) não participou devido a lesão.