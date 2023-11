Francesco ‘Pecco’ Bagnaia está bem posicionado para revalidar o título mundial de MotoGp, este fim de semana, em valência, na última corrida do campeonato.

O piloto italiano da Ducati vai partir da primeira linha da grelha, depois de ter feito o segundo melhor tempo na qualificação, enquanto Jorge Martin foi apenas o sexto. Ou seja, vai largar para a corrida principal mesmo atrás do rival.

Bagnaia chega a este último Grande Prémio com 21 pontos de vantagem sobre o pretendente ao ‘trono’, depois de Martin ter tido problemas com os pneus na corrida anterior, acabando no décimo lugar.

O espanhol Maverick Viñales, da Aprilia, foi o mais rápido na Q2, conquistando a ‘pole’ para a última corrida da temporada com um novo recorde da pista.

O colega de Martin na Prima Pramac, o francês Johaan Zarco, foi o terceiro mais rápido, pelo que estará ao lado de Bagnaia, faltando saber se a equipa será capaz de aproveitar essa posição, de alguma forma.

Ao lado de Martin, na segunda fila, estarão as KTM de Brad Binder e Jack Miller.

Antes da corrida principal, de domingo, correr-se-á em Valência a prova sprint, este sábado à tarde. Primeiro momento no duelo decisivo entre Bagnaia e Martin.

Miguel Oliveira falha esta última corrida, por estar lesionado.

