O Grande Prémio da Bélgica em Fórmula 1 foi suspenso devido à forte chuva que vai caindo neste domingo no circuito de Spa-Francorchamps.

O início da corrida estava previsto para as 15h00 locais (menos uma em Portugal continental), mas a presença de muita água na pista levou a direção de corrida a adiar várias vezes a partida.

Já depois das 14h25, e isto depois de uma saída de pista de Sergio Pérez enquanto o mexicano da Red Bull saía das boxes para a grelha de partida, os carros seguiram o safety-car, mas rapidamente chegou-se à conclusão de que não havia condições de segurança para iniciar a corrida.

Os pilotos receberam indicações para regressarem à boxes, onde aguardam por novas indicações à hora em que este artigo foi escrito.

Drivers are out of their cars and await further news#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/HCnepOjTXl