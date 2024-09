Charles Leclerc confirmou as boas indicações recentes da Ferrari e marcou o tempo mais rápido da primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Singapura em Fórmula 1.

Depois de ter partido da pole position há uma semana no Azerbaijão, onde terminou no segundo lugar, o piloto monegasco fechou a sessão com o tempo de 1:31.763 minutos, batendo o britânico Lando Norris (McLaren) por 76 milésimos e o companheiro de equipa Carlos Sainz, que ficou a 0,189 segundos.

Max Verstappen, tricampeão do Mundo e líder do campeonato, obteve o quarto tempo.