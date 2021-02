A Red Bull Racing apresentou esta terça-feira o RB16B, o carro com que vai alinhar no Mundial de Fórmula 1 este ano.

A construtora de Milton Keynes é a quarta a apresentar o chassi para 2021, depois de McLaren, Alpha Tauri e Alfa Romeo. Pode consultar na galeria em anexo todas as máquinas já conhecidas para a nova época.

As mudanças estéticas, em comparação com o antecessor, o RB16, são subtis e não seriam de esperar alterações radicais para uma temporada que será de transição para os novos regulamentos que estão a ser preparados para 2022 e que, aí sim, terão reflexos profundos no look dos carros.

A Red Bull tem sido nos últimos anos a equipa que mais se tem aproximado da Mercedes e venceu os Mundiais de pilotos e de construtores entre 2010 e 2013, precisamente antes do início do domínio de Lewis Hamilton e companhia.

Max Verstappen e Sergio Pérez estarão ao volante dos bólides de unidade motriz Honda.

Outras datas:

Alpine: 2 de março

Mercedes: 2 de março

Aston Martin: 3 de março

Williams: 5 de março

Ferrari: 10 de março

Haas: data ainda por confirmar