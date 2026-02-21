A segunda sessão de treinos livres do arranque do Mundial de Superbikes, em Phillip Island, ficou marcada, na sexta-feira, por uma situação de bandeira vermelha provocada por… um canguru.

O animal passou pela pista do circuito e interrompeu, por breves instantes, a ação dos pilotos, entre eles o português Miguel Oliveira.

Já neste sábado, na corrida, o português estreou-se com o oitavo lugar, após uma grande recuperação, ao ter ganho 13 lugares desde o arranque.