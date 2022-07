O piloto espanhol Carlos Sainz foi transportado ao hospital esta quinta-feira, por precaução, na sequência de uma colisão na primeira de duas corridas do Island xPrix da Extreme E, na Sardenha, Itália, quando lutava pelo primeiro lugar da prova.

O acidente aconteceu pouco depois do arranque quando, após surgirem de rotas diferentes, o carro de Carlos Sainz (Acciona | Sainz XE) e o da dupla da Rosberg X Racing, composta por Johann Kristofferson e Mikaela Ahlin-Kottulinsky colidiram. O carro de Sainz capotou de imediato e o público e a organização só tranquilizaram quando o espanhol saiu pelo próprio pé do veículo.

«O Carlos está consciente e bem-disposto, mas vai ser transportado ao hospital para novas avaliações, por precaução. Vamos dar atualizações com novas informações assim que as recebamos», referiu a organização da prova, em nota oficial no Twitter, a meio desta tarde, sobre o pai do também piloto Carlos Sainz, da Fórmula 1.

A dupla da Rosberg X Racing acabou por vencer a corrida um do xPrix, mas soube, entretanto, ao final desta tarde, de uma «penalização de 30 segundos por colidir com o Acciona Sainz», caíndo para o terceiro lugar.