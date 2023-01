Nasser Al-Attiyah ficou praticamente sem adversários diretos na luta pela vitória no Dakar, depois de Stéphane Peterhansel (segundo da geral à entrada para a sexta etapa) e Carlos Sainz (4.º) terem desistido num dia em que também o saudita Yazeed Al-Rajhi (3.º) sofreu problemas mecânicos que o atrasaram mais de cinco horas.

Peterhansel estava a ser o melhor do dia quando caiu num buraco após atravessar uma duna ao quilómetro 212. O copiloto Edouard Boulanger ficou a queixar-se de fortes dores nas costas e foi transportado de helicóptero para um hospital para ser observado, o que motivou o abandono do piloto mais bem sucedido da história do Dakar.

No mesmo local, logo a seguir, ficou Carlos Sainz, tal como Peterhansel um piloto da Audi. «Ia mesmo atrás dele e vi-o a voar e a seguir voei eu. Ao aterrar partimos a suspensão», disse o espanhol, que esteve várias horas, juntamente com o co-piloto, a tentar reparar o carro, sem sucesso.

Não muito longe do local, concretamente quatro quilómetros mais á frente, Yazeed Al Rajhi comprometeu as aspirações ao ser forçado a parar devido a prroblemas mecânicos.

Com tudo isto, Nasser tem agora 1:06.50 horas de vantagem sobre Henk Lategan, o segundo da geral nos carros.