A Ferrari apresentou nesta semana o Purosangue, o primeiro veiculo de quatro portas da icónica construtora italiana fundada na década em 1947.

O Purosangue é lançado para competir no mercado dos chamados SUV, mas os responsáveis da marca de Maranello não querem vincular-se a esse segmento, garantindo que a nova «obra» está numa «categoria própria», como disse Benedetto Vigna, CEO da Ferrari. Daí preferirem chamar-lhe o «primeiro quatro portas de sempre». Além disso, tem quatro assentos (todos individuais, incluindo os traseiros) e o aspeto assemelha-se mais a um crossover.

O Ferrari Purosangue está à venda por encomenda e já se fala que a marca do «cavalinho rampante» está com dificuldades para dar resposta a todas as solicitações, isto apesar de o bólide custar entre 400 e 450 mil euros.

O Purosangue está equipado com um motor V12 atmosférico de 6.5 litros e debita uma potência de 715 cavalos. É capaz de chegar aos 100 km/hora em 3,3 segundos e uma velocidade máxima de 310 km/hora.

Veja o novo Ferrari ao detalhe nas fotos associadas e no vídeo em baixo.