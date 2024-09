Lando Norris fechou a sexta-feira em Singapura com o tempo mais rápido.

Depois de ter sido batido por Charles Leclerc (Ferrari) na primeira sessão de treinos livres por 76 milésimos, o piloto da McLaren impõs-se na segunda sessão com o tempo de 1:30.727 minutos.

Leclerc obteve o segundo melhor tempo, a 0.058 segundos do britânico, enquanto Carlos Sainz repetiu o terceiro posto da primeira sessão, mas a mais de 6 décimos de Norris.

Max Verstappen, tricampeão do Mundo e líder do campeonato, não foi além do 15.º tempo, a quase 1.3 segundos do mais rápido.