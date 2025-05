Na última volta da qualificação, Lando Norris (McLaren) garantiu a pole position no Grande Prémio do Mónaco, a oitava etapa do mundial de Fórmula 1, que acontece este domingo.

Norris, que vai largar do primeiro lugar da grelha pela segunda vez esta época, depois do Grande Prémio da Austrália, superou Charles Leclerc (Ferrari) na derradeira tentativa, com o tempo de 1:09.954 minutos, menos 0,109 segundos do que o monegasco.

«Já fazia algum tempo… Sinto-me bem. Foi uma volta boa e estou muito feliz. Acho que não conseguem perceber o quão bom isto é depois de tantas dificuldades nos últimos meses. Ainda por cima aqui, num lugar difícil para o conseguir e contra o herói local. A equipa fez um trabalho incrível, obrigado a todos», comentou Lando Norris, após ter garantido a pole na pista monegasca.

A McLaren e a Ferrari dominaram a última fase de qualificação para o Grande Prémio do Mónaco, uma vez que Oscar Piastri conseguiu o terceiro melhor tempo, à frente de Lewis Hamilton.

Pela quarta vez esta temporada, um piloto da McLaren vai largar da pole position num Grande Prémio de Fórmula 1, sendo que as restantes foram alcançadas pelo tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull), que conseguiu o quinto melhor tempo da qualificação, no Mónaco.

O Grande Prémio monegasco arranca às 14:00 deste domingo.

Na classificação geral, Oscar Piastri (McLaren) lidera com 146 pontos, seguido por Lando Norris (McLaren, 133) e Max Verstappen (Red Bull, 124).