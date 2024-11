Lando Norris vai sair da pole position do Grande Prémio do Brasil em Fórmula 1.

O piloto britânico da McLaren obteve o melhor tempo na qualificação, que foi adiada para este domingo devido à chuva na véspera.

A sessão começou às 07h30 locais (!) - mais três horas em Portugal continental - teve chuva em permanência e foi muito acidentada, com muitas saídas de pista, vários carros danificados e cinco bandeiras vermelhas, o que impediu, por exemplo, que Max Verstappen conseguisse chegar à decisiva Q3.

O piloto neerlandês da Red Bull, que terá ainda de cumprir uma penalização de cinco lugares, parte assim dos últimos lugares da grelha para uma corrida que se antevê complicada.

Norris, que tem uma grande oportunidade de reduzir drasticamente a desvantagem de 44 pontos no Mundial de pilotos face a Verstappen divide a primeira linha da grelha com o compatriota George Russell (Mercedes), enquanto Yuki Tsunoda (VCARB) parte da terceira posição.

Charles Leclerc foi o melhor da Ferrari e sai do sexto posto.

QUALIFYING CLASSIFICATION



