Max Verstappen marcou o tempo mais rápido da primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Azerbaijão, em Baku.

O tricampeão do Mundo da Red Bull registou 1:45.546 minutos já nos últimos instantes da sessão, tempo que lhe permitiu superar Lewis Hamilton, da Mercedes, em 313 milésimos de segundo.

Numa altura em que a Red Bull atravessa uma má fase, Sergio Pérez deu mais sinais encorajadores para a equipa austríaca com o terceiro melhor tempo, imediatamente à frente de Lando Norris, da McLaren.

Carlos Sainz, a 0.627 segundos de Verstappen, foi o primeiro dos Ferrari, enquanto Charles Leclerc foi nono depois de ter batido nos rails quando tinha o melhor tempo e já não voltou à pista.

O Grande Prémio do Azerbaijão, 17.ª corrida do Mundial de Fórmula 1, realiza-se no domingo às 12h00 de Portugal continental.

