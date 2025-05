O Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 2 teve um arranque acidentado. Logo na primeira curva, um toque entre o francês Victor Martins (ART Grand Prix) e o irlandês Alex Dunne (Rodin Motorsport) originou um choque em cadeia, que envolveu vários carros.

A corrida foi ganha pelo britânico Jak Crawford (DAMS), com o tempo de 1:04.000,825 horas, com Leonardo Fornaroli (Invicta Racing) e Sebastián Montoya (Prema Racing) a completarem o pódio. O colombiano só fechou o top 3 pela penalização de cinco segundos aplicada ao britânico Arvid Lindblad (Campos Racing), que foi o terceiro a cortar a linha de meta mas caiu para a quinta posição.

Na geral, Luke Browning (Hitech TGR), que foi apenas quarto no Mónaco, chegou aos 70 pontos e ultrapassou o azarado Alex Dunne na liderança, que mantém os 67 com que entrou na prova monegasca. Na terceira posição surge Leonardo Fornaroli, com 64 pontos.

No próximo fim de semana corre-se a sexta etapa do mundial de Fórmula 2, em Barcelona.