A Porsche confirmou nesta terça-feira que o português António Félix da Costa e o alemão Pascal Wehrlein serão os pilotos da equipa oficial no Campeonato do Mundo de 2024 de Fórmula E.

O piloto português disputa o Mundial de Fórmula E desde a primeira edição e conquistou o título em 2020, ao serviço da DS Techeetah. Agora, prepara-se para a segunda temporada ao volante de um Porsche.

Seguem-se os testes no circuito Ricardo Tormo, em Valência (Espanha), entre 24 e 27 de outubro. A corrida inaugural do Mundial está marcada para 23 de janeiro de 2024, no México.

Félix da Costa, de 32 anos, que terminou o campeonato de 2023 em nono lugar.