Miguel Oliveira terminou a segunda corrida na Austrália, que marcou a sua estreia no Mundial de Superbikes, na sétima posição, depois de ter partido do 21.º e último lugar.

Esta madrugada, o piloto português terminou a 32,135 segundos do vencedor, Niccolo Bulega da Ducati, que bateu Axel Bassani por 11,336 segundos. O espanhol Alvaro Bautista fechou o pódio, em terceiro lugar, a 17,790 segundos do piloto italiano.

Miguel Oliveira, que devido a problemas mecânicos nas últimas voltas da corrida superpole, disputada três horas antes, foi obrigado a partir da parte final do pelotão. Contudo, a meio da prova o piloto já se encontrava na décima posição, terminando em sétimo lugar depois de ultrapassar três pilotos na última volta da corrida.

O português é o oitavo classificado do Mundial após esta primeira das 12 rondas previstas, a 45 do líder, Bulega, que soma a pontuação máxima (62) após esta primeira ronda.

A próxima prova do campeonato será em Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, a 29 de março.