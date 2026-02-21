O piloto português Miguel Oliveira (BMW) foi oitavo classificado na estreia no Mundial de Superbikes, em Philip Island, na Austrália, depois de partir do 21.º e último lugar, tendo feito uma grande recuperação.

Miguel Oliveira teve uma queda no início da qualificação, na curva 2, não marcando qualquer tempo na “superpole”, o que o fez partir da última fila da grelha para a corrida.

A queda de Miguel Oliveira que impediu que o Falcão marcasse algum tempo na Superpole.



🚦 𝐀 𝐧𝐨𝐯𝐚 𝐞𝐫𝐚 𝐣𝐚́ 𝐜𝐡𝐞𝐠𝐨𝐮. Apagam-se as luzes, arranca com o 1.º mês de oferta 👉 https://t.co/bQvLqA6fKo#DAZNSBK pic.twitter.com/xCCgKf3cEf — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) February 21, 2026

Nesta, o piloto natural de Cascais, que este ano trocou os protótipos de MotoGP pelas motas derivadas de série do Mundial de Superbikes, fez uma grande recuperação, com uma subida de 13 lugares em relação ao arranque.

O Falcão voa fácil 💨

🚦 𝐀 𝐧𝐨𝐯𝐚 𝐞𝐫𝐚 𝐣𝐚́ 𝐜𝐡𝐞𝐠𝐨𝐮. Apagam-se as luzes, arranca com o 1.º mês de oferta 👉 https://t.co/bQvLqA6fKo#DAZNSBK pic.twitter.com/LlgEMUq2dM — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) February 21, 2026

Depois de um bom começo, Miguel Oliveira já tinha ultrapassado três pilotos na chegada à curva 2 e rapidamente ganhou mais três posições até chegar ao 15.º posto. A seis voltas do fim, entrou no top-10, depois de uma queda do espanhol Xavi Vierge (Yamaha).

Bulega vence a primeira corrida do ano 😎

🚦 𝐀 𝐧𝐨𝐯𝐚 𝐞𝐫𝐚 𝐣𝐚́ 𝐜𝐡𝐞𝐠𝐨𝐮. Apagam-se as luzes, arranca com o 1.º mês de oferta 👉 https://t.co/bQvLqA6fKo#DAZNSBK pic.twitter.com/yImiCN40Fr — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) February 21, 2026

Na parte final, Miguel Oliveira ainda subiu mais duas posições, até findar em oitavo, numa corrida dominada por italianos. Nicolò Bulega (Ducati) partiu da “pole” e dominou a corrida (a o português ficou a 20,610 segundos de Bulega). O pódio ficou completo com italianos da Ducati: Yari Montella em segundo (+4,776 segundos) e Lorenzo Baldassarri em terceiro (+6,147s).

Miguel Oliveira soma oito pontos para o campeonato, que começa a ser liderado por Bulega, com 25. O português ficou ainda à frente do seu colega de equipa, o italiano Danilo Petrucci, 10.º classificado.