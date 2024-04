O impacto financeiro do Grande Prémio de Portugal de MotoGP pode ter chegado aos 87 milhões de euros, estimou hoje o Turismo do Algarve.

A competição realizou-se no Autódromo Internacional do Algarve e a estimativa aponta para um «impacto financeiro estimado entre 75 milhões e 87 milhões de euros», resultado acima das expectativas iniciais, que não iam além do «teto de 79 milhões de euros verificado na edição do ano passado».

Os resultados «estendem se a todo o país, não só pela receita arrecadada pelos cofres do Estado central, designadamente por via fiscal, mas também pelo acréscimo de notoriedade que traz à marca Portugal», salientou André Gomes, citado no comunicado do organismo algarvio.

«Do mesmo modo que a Web Summit e a Jornada Mundial da Juventude transmitiram a imagem de um país seguro, acolhedor e preparado para os grandes eventos, também a edição portuguesa do MotoGP, merecedora dos maiores elogios da imprensa internacional e da entidade proprietária da prova, a DORNA, eleva o prestígio do país perante turistas e organizadores dos grandes eventos», acrescentou o presidente do Turismo do Algarve.

«A calendarização do Moto GP é também um fator de produção potencial de riqueza para a região ao colocar o Algarve no radar mundial, a dois meses do início do verão no hemisfério norte, altura tradicional de férias das famílias», referiu ainda André Gomes.