A organização do Dakar 2020 informou que a etapa 8 foi cancelada nas categorias de motas e quadriciclos.

A decisão foi tomada após de uma reunião entre a organização e os participantes, que decorreu na sequência da morte do motard Paulo Gonçalves.

Em comunicado, a organização do Dakar diz que o desaparecimento do português deixou todo o pelotão do Dakar em choque.