Toto Wolff, chefe da Mercedes, revelou, à margem do Grande Prémio do Japão de Fórmula 1, que a lista de possíveis sucessores de Lewis Hamilton está reduzida a três nomes. Em Suzuka, o dirigente austríaco não descartou a contratação de Sebastian Vettel, quatro vezes campeão do mundo, que se encontra reformado desde 2022.

«Sebastian Vettel é alguém que nunca pode ser excluído. Acho que o histórico dele é fenomenal e às vezes fazer uma pausa é bom para reavaliar o que é importante para ti e refinar a tua motivação. A decisão ainda não está tomada e não é algo que pretendemos fazer nas próximas semanas», afirmou.

De recordar que em 2025 Lewis Hamilton vai trocar a Mercedes pela Ferrari e a construtora alemã ainda não decidiu quem vai ser sucessor do sete vezes campeão mundial de Fórmula 1. Carlos Sainz, Fernando Alonso e Sebastian Vettel são alguns nomes apontados à equipa de Toto Wolff.