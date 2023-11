Marc Márquez foi operado ao braço direito em Madrid. A confirmação foi dada pelo próprio piloto nas redes sociais.

Através de uma publicação no «Instagram», o espanhol da Ducati Gresini revelou que teve de realizar a cirurgia devido a um «síndrome compartimental», um problema que costuma afetar os pilotos profissionais.

"Na segunda parte da época sofri do síndrome compartimental no braço direito. Esta manhã resolvemos o problema com a equipa do Dr Ignacio Roger de Oña, com o objetivo de estarmos preparados para 2024", escreveu Márquez nas redes sociais.