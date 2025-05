Marco Bezzecchi (Aprilia) tornou-se no 11.º vencedor diferente nas últimas onze edições do Grande Prémio da Grã-Bretanha. A corrida deste domingo foi muito atribulada, teve duas partidas e viu Fabio Quartararo (Yamaha) desistir, com problemas na moto, numa altura em que liderava destacado a prova.

Na primeira largada, os irmãos Márquez não ganharam para o susto. Alex (Gresini) perdeu o controlo da sua moto e caiu ainda antes da primeira volta, naquele que se pensou ser o seu adeus à prova, e Marc (Ducati) foi ao solo na segunda volta, quando liderava a corrida.

Entretanto, surgiu a bandeira vermelha por óleo na pista na sequência de um acidente entre Alex Espargaró (Honda) e Franco Morbidelli (Petromina Enduro VR46 Racing Team), permitindo o regresso à corrida de Alex Márquez. Isso porque o regulamento indica que todos os pilotos ficam elegíveis caso um Grande Prémio seja interrompido antes de se concluírem as primeiras três voltas.

No recomeço, com apenas 19 voltas em vez das 20 inicialmente previstas, Fabio Quartararo (Yamaha) arrancou em força, tendo liderado confortavelmente a corrida até à 13.ª volta, quando problemas na sua moto o obrigaram a desistir.

Aproveitou o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) para assumir a liderança, que não mais largou, completando a prova em 38:16.037 minutos, menos 4.088 segundos do que o segundo classificado, Johann Zarco (Honda).

O último lugar do pódio foi ocupado por Marc Márquez (Ducati), que resistiu aos derradeiros ataques de Franco Morbidelli. O português Miguel Oliveira (Aprilia) terminou a corrida na 16.ª posição.

Marco Bezzecchi venceu pela segunda vez na carreira um Grande Prémio de MotoGP, depois do triunfo em setembro de 2023, na Índia.

Na geral, Marc Márquez (Ducati) lidera com 196 pontos. Seguem-se-lhe Alex Márquez (Gresini), com 172, e Pecco Bagnaia (Ducati), que desistiu em Silverstone à quarta volta e mantém os 124 pontos. Miguel Oliveira (Aprilia) é 23.º, com dois pontos.