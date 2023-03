O piloto Armindo Araújo e o co-piloto Luís Ramalho tiveram alta hospitalar neste domingo, mas o violento despiste da véspera, no Rali Serras de Fafe, provocou algumas lesões significativas.

«Estamos relativamente bem, mas as consequências deste nosso acidente são ligeiramente maiores do que as que inicialmente sentimos e pensávamos. Para além de ter partido três costelas, contraí uma fratura ao nível da coluna e outra na mão esquerda e terei de efetuar duas intervenções cirúrgicas dentro de dias para que a recuperação seja mais rápida e eficaz», explica Armindo Araújo, em comunicado enviado pela sua equipa à agência Lusa.

Já o navegador, Luís Ramalho, sofreu três fraturas nas costelas e uma no pé direito.