O motorista do carro do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que atropelou mortalmente um trabalhador na A6 foi acusado de homicídio por negligência. A informação foi avançada pelo Observador e confirmada pela CNN Portugal junto do advogado da família da vítima mortal.

Segundo o despacho de acusação, a que o Observador teve acesso, o carro ia a 166 quilómetros por hora na altura do acidente.



«De acordo com a acusação, o arguido conduzia, naquela ocasião e lugar, veículo automóvel em violação das regras de velocidade e circulação previstas no Código da Estrada e com inobservância das precauções exigidas pela prudência e cuidados impostos por aquelas regras de condução», de acordo com uma nota do Ministério Público.

O acidente na A6 ocorreu a 18 de junho. Para além do crime de homicídio por negligência, o motorista foi ainda acusado de duas contraordenações.