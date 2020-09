O guarda-redes Mouhamed Mbaye lesionou-se com gravidade no joelho esquerdo no treino vespertino desta quinta-feira.

Segundo o FC Porto, o guardião senegalês de 22 anos sofreu uma entorse, da qual resultou uma rotura do ligamento cruzado anterior.

Mbaye terá de se submeter a uma intervenção cirúrgica e enfrenta uma longa paragem.

Mouhamed Mbaye está ligado ao FC Porto desde 2015/16. Na época passada estreou-se pela equipa principal: foi lançado por Sérgio Conceição na 33.ª jornada com o Moreirense, cumprindo 14 minutos, tempo de jogo que lhe permitiu sagrar-se também campeão nacional.