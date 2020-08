O guarda-redes do FC Porto, Mouhamed Mbaye, afirmou que está a ser ponderada uma mudança de clube para ter mais tempo de jogo, ao fim de cinco temporadas no FC Porto, entre a formação e a equipa principal, pela qual se sagrou campeã nacional em 2019/2020.

«Estou aqui desde 2016, mas pela primeira vez este ano, entrei para o grupo principal. Quanto ao meu futuro, estou a pensar seriamente nisso e o meu agente também está a trabalhar nisso. Esperamos encontrar um clube onde tenha mais tempo de jogo para mostrar mais todas as minhas qualidades», referiu o jogador de 22 anos, em declarações ao portal Senegalpresse.

Admitindo que não sabe quanto tempo mais pensa ficar em Portugal, Mbaye revelou que tem em Iker Casillas o seu ídolo de posição no futebol e salientou que o FC Porto «é um grande clube europeu». «Ajudou muito a ser perseverante no meio profissional», disse, mostrando-se feliz com o título de campeão nacional. Este foi comum ao africano, porque Sérgio Conceição o utilizou no jogo da 33.ª e penúltima jornada, ante o Moreirense, com a entrada ao minuto 76, para o lugar de Diogo Costa.

«Estou feliz com esse título. A única desvantagem foi a falta de público, mas comemorámos o título no estádio e nos balneários. Também jantámos juntos. O técnico, Sérgio Conceição, não queria que dispersássemos com uma tour pela cidade», assinalou.

Mbaye tem contrato com o FC Porto até 2021.