José Mourinho foi colaborador do Maisfutebol desde a primeira hora. Ricos em conteúdo, atentos à realidade e sempre com um olhar virado para o futuro, os seus textos, em forma de crónicas e artigos de opinião, foram publicados ao longo de quase um ano.



Mourinho parou de escrever para o Maisfutebol pouco depois de assumir o cargo de treinador do Benfica.



A primeira crónica no Maisfutebol saiu no dia em que começou o Euro 2000. A última foi publicada já em 2011, depois de deixar o Benfica e antes de treinar a U. Leiria.



Recuperar os seus textos é uma forma de o ajudarmos a perceber como pensava Mourinho nessa altura. E uma forma, simples, de lhe prestarmos homenagem.

No dia do 60.º aniversário do treinador português, recordamos então os textos que escreveu no nosso jornal.



