José Mourinho recorreu esta segunda-feira às redes sociais para anunciar que quebrou um recorde na carreira: 40 dias sem dar entrevistas.



«Estou a sorrir porque bati um recorde de 40 dias sem entrevistas. Foi um período fantástico, em que me foquei apenas no meu trabalho e esqueci os meus amigos da imprensa. Hoje foi o dia. Deu uma entrevista à AS Roma e podem vê-la amanhã. Nada de interessante, sinceramente», atirou o técnico português.



Apesar de ter ficado satisfeito com o período de afastamento da imprensa, José Mourinho não terminou a mensagem sem garantir que tem uma boa relação com os jornalistas.



«Adoro a imprensa, senti muito a fala deles», rematou o treinador, com bom humor.