Florentino Pérez anunciou José Mourinho como novo treinador do Real Madrid caso vença as eleições.

O atual presidente dos «merengues» publicou um vídeo nas redes sociais da campanha em que surge o técnico português, que se limita a sorrir e a dizer «sim», já vestido com as cores do clube.

«MOUcha historia por hacer», pode ler-se ainda na partilha, numa clara alusão quer ao slogan da campanha, quer à alcunha de Mourinho.

Apesar de ainda ter contrato com o Benfica, a saída de Mourinho está iminente, embora ainda dependa do resultado das eleições do próximo domingo. Por outro lado, os encarnados já trabalharam nos bastidores e têm acertada a contratação de Marco Silva, que volta a Portugal ao cabo de cinco anos no Fulham, que entretanto oficializou a saída do técnico luso.

Recorde-se que Mourinho chegou a revelar a 15 de maio que tinha uma proposta do Benfica para renovar contrato, isto numa fase final da temporada 2025/26. Após o último jogo oficial, tanto o técnico como o clube da Luz dispunham de dez dias úteis para terminar a ligação, mediante uma contrapartida financeira. O prazo terminou na passada sexta-feira, por isso, o negócio tem-se arrastado devido às eleições do Real Madrid, onde Florentino Pérez tem a concorrência do empresário Enrique Riquelme, que, por sua vez, não tem Mourinho nos seus planos.

O treinador português, que assim sucederá a Álvaro Arbeloa, está muito perto de regressar ao clube onde treinou entre 2010 e 2013 e conquistou um campeonato, uma Taça de Espanha e uma Supertaça.