José Mourinho já faz as despedidas. Esta segunda-feira, por exemplo, o treinador português entregou o carro que o Benfica lhe tinha cedido para se deslocar enquanto estivesse ao serviço do clube.

Curiosamente não foi ele que o entregou: uma pessoa próxima levou a viatura ao Seixal, onde esta foi entregue.

Horas depois, José Mourinho foi visto na Av. Liberdade, curiosamente perto de um conhecido escritório de advogados e com uma pasta na mão. Nessa altura, o treinador já se deslocava na viatura particular.