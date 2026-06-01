Mourinho
Há 1h e 37min
José Mourinho apanhado na Av. Liberdade após entregar o carro
Treinador foi visto com uma pasta na mão, à porta de um prédio onde fica um conhecido escritório de advogados
Treinador foi visto com uma pasta na mão, à porta de um prédio onde fica um conhecido escritório de advogados
José Mourinho já faz as despedidas. Esta segunda-feira, por exemplo, o treinador português entregou o carro que o Benfica lhe tinha cedido para se deslocar enquanto estivesse ao serviço do clube.
Curiosamente não foi ele que o entregou: uma pessoa próxima levou a viatura ao Seixal, onde esta foi entregue.
Horas depois, José Mourinho foi visto na Av. Liberdade, curiosamente perto de um conhecido escritório de advogados e com uma pasta na mão. Nessa altura, o treinador já se deslocava na viatura particular.
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TAGS: Mourinho Benfica Carro Viatura José Mourinho
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