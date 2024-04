Roger Schmidt não gostou de ser questionado sobre José Mourinho no lançamento do jogo com o Marselha, que é decisivo para o futuro da equipa na Liga Europa. O treinador foi curto e grosso, ao ser questionado sobre a influência das notícias no dia a dia do Benfica.

«As vossas histórias não são um problema meu. Por isso não vou fazer qualquer comentário sobre isso», respondeu apenas.