Mourinho reage fervorosamente à vitória: «Isto é o Benfica»
Treinador do Benfica festejou de forma efusiva a vitória no momento do apito final
Foi arrancado a ferros, mas o Benfica lá venceu o Nacional (2-1) numa partida a contar para a 12.ª jornada da Liga. Este triunfo, que dá confiança antes do dérbi com o Sporting, resultou em festejos efusivos.
Por esse motivo, no momento do apito final, José Mourinho reagiu de forma fervorosa aos três pontos conquistados. «Isto é o Benfica», referiu o técnico, seguido de abraços aos jogadores.
Ora veja o vídeo:
Mourinho, who else 🤌#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalBetclic #Nacional #SLBenfica pic.twitter.com/J9WTFToDb4— sport tv (@sporttvportugal) November 29, 2025
