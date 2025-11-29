Foi arrancado a ferros, mas o Benfica lá venceu o Nacional (2-1) numa partida a contar para a 12.ª jornada da Liga. Este triunfo, que dá confiança antes do dérbi com o Sporting, resultou em festejos efusivos.

Por esse motivo, no momento do apito final, José Mourinho reagiu de forma fervorosa aos três pontos conquistados. «Isto é o Benfica», referiu o técnico, seguido de abraços aos jogadores.

Ora veja o vídeo: