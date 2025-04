Depois de ter vencido a Liga dos Campeões pelo FC Porto, em 2004, José Mourinho rumou ao Chelsea, onde logo no primeiro dia ganhou o título de ‘Special One’.

Mais de 20 anos depois, em entrevista ao The Telegraph, o treinador revelou as motivações que o levaram até aos Blues, entre 2004-2007. Recorde-se que na altura o português foi muito disputado por Chelsea e Liverpool, acabando por decidir sem dúvidas assinar pelo primeiro.

«A principal razão foram as reuniões que tive com Roman [Abramovich] e Peter Kenyon. O objetivo do clube, antes de ser o meu, era ganhar a Premier League o mais rápido possível. E, claro, isso poderia acontecer na primeira temporada, e essa tinha de ser a motivação», começou por dizer o técnico de 62 anos, que na primeira passagem pelo emblema inglês conquistou dois campeonatos, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga e uma Supertaça.

«Conhecia bem os jogadores do Chelsea. Antes de chegar estudei-os, analisei-os. Não queria fazer uma escolha errada. Queria ir para o clube certo. Tinha a possibilidade de ir para outros clubes, por isso, analisei e vi isso mesmo. Vi aquele potencial», adiantou.

«Quando cheguei do FC Porto, disse-lhes: ‘Na próxima temporada vamos ser campeões’. Eu não podia chegar ao Fenerbahçe e dizer o mesmo. É preciso senti-lo, é preciso saber o que se tem nas mãos.»

Mourinho destacou ainda a temporada de 2004-2005, desvalorizando comparações com outras eras gloriosas de clubes rivais - Arsenal, Manchester City e Manchester United.

«Sinceramente, não me importa a forma como as pessoas olham para isso. E espero que a comunidade do Chelsea, os adeptos do Chelsea, deem a mesma resposta que eu. Estou-me a ca***», começou por dizer o atual treinador do Fenerbahçe.

«Aquilo que me importa é a comunidade do Chelsea, porque, no final, os títulos pertencem à comunidade. Os adeptos do Arsenal, do Manchester United e do Manchester City estão-se a lixar para o Chelsea de 2004/05», continuou.

«Da mesma maneira, nós, o Chelsea, estamo-nos a lixar para os Invencíveis ou para aquilo que eles fizeram. O que importa é o que sabemos. Sabemos o que fizemos e o que partilhámos entre nós.»

O técnico confidenciou ainda que recebeu há umas semanas, quando o Chelsea jogou contra o Arsenal, uma mensagem de um dos jogadores da equipa dos Blues, da turma de 2004-05, sugerindo o seguinte:

«Mister, se reunisse agora a equipa de 2004-05 e fizesse um treino de duas semanas, venceríamos a atual equipa do Chelsea», revelou, acrescentando:

«Claro que era uma brincadeira. Mas essa era uma mensagem de que éramos tão bons, tão fortes que, aos 45 anos, treinamos durante duas semanas e vencemos à atual equipa do Chelsea. Entre nós, ainda somos uma equipa.»