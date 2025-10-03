Tal como já havia acontecido na época anterior, o FC Porto dobra a primeira volta invicto na Liga e visita o novo Alvalade com mais cinco pontos do que os leões, para quem só a vitória importa para baralhar as contas do título. Tal como na época anterior, o clássico começa praticamente com um golo dos dragões – agora de Jorge Costa – mas o Sporting desta vez apresenta-se à altura das exigências. A meio da segunda parte, numa altura em que o FC Porto parece novamente no comando das operações, João Pinto cai sobre um painel publicitário, motivando enorme preocupação até entre jogadores dos azuis e brancos. Entra a equipa médica, JVP é carregado numa maca e Rui Jorge aproveita uma desatenção da defesa portista para, num lançamento de linha lateral, servir Liedson, que acaba carregado na área por Paulo Ferreira. Pedro Barbosa, que estava em dúvida para o clássico, atira para o 1-1. No final do jogo, Mourinho surge em modo arrasador, revoltado com um ato que diz ser «inqualificável». «Vi das coisas mais sérias no futebol português nos últimos tempos. Um jogador lesionado de uma gravidade que ninguém sabe, se o João se lesionou na omoplata, no joelho, na cabeça, e no relvado todos ficam na dúvida. A bola está fora, os jogadores chamam a equipa médica, os do FC Porto são os primeiros a chegar e, num acto inqualificável - não quero dizer o nome do jogador que lança a bola - a bola é lançada, o Liedson participa da festa e depois é penalty. Em Inglaterra até se repetem jogos por causa destas coisas. (…) Sinceramente, depois do que vi neste jogo, muita gente vai ficar contente, sei que muita gente não gosta de mim, por favor presidente Pinto da Costa, no final da época deixe-me ir embora, rapidamente e para longe disto.» No final da época, Mourinho sairá do FC Porto campeão nacional e da Europa. Para Inglaterra. Mas essa noite tem mais para contar, como a história da camisola de Rui Jorge que Paulinho leva até ao balneário do FC Porto e que é devolvida rasgada. Minutos após a conferência do treinador dos azuis e brancos, José Eduardo Bettencourt, diretor-executivo da SAD do Sporting, aparece no Auditório Artur Agostinho e denuncia Mourinho. Tinha sido ele a rasgar a camisola de Rui Jorge e a entregá-la de volta a Paulinho com um recado: que a devolvesse ao 23 dos leões e que ele morresse em campo. Miklos Fehér tinha morrido dias antes em pleno V. Guimarães-Benfica. O castigo saiu quando José Mourinho já tinha assinado pelo Chelsea: dez dias de suspensão e três mil euros de multa.»