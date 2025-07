José Mourinho, em entrevista ao programa Futebol Total, do Canal 11, anunciou que gostaria de liderar uma seleção numa fase final de um Campeonato do Mundo, de preferência Portugal, mas também diz que não se está a oferecer para o cargo. Na mesma entrevista, o treinador do Fenerbahçe fala da liga portuguesa e das possibilidades de vir a treinar um dos grandes.

Mourinho treinou pela última vez em Portugal em 2004, portanto, há mais de 20 anos, mas garante que um dia vai voltar ao seu país. «Sim, claro. Quero morrer em Portugal... Porque não? Vejo isso a acontecer. Mas não me interpretem mal. Acho que é normal um dia acontecer treinar a Seleção. Acho que é algo normal de acontecer. Já pude, e ainda este ano podia ter ido treinar uma seleção das boas, mas não consigo...», começou por referir.

O treinador de 62 anos garante que não está a pressionar Roberto Martinez, mas está convencido que, um dia, vai acabar por acontecer. «Acho que um dia vou treinar a Seleção. Todos têm esse sonho e eu também. Por uma questão de opção, nunca o fiz. Era muito cedo, tinha outros objetivos. Apesar de já ter confirmado que não penso, nem consigo vislumbrar o meu fim como treinador», prosseguiu.

Mais do que comandar uma seleção, Mourinho quer participar num Campeonato do Mundo. «Quero fazer um Mundial sim ou sim, seja com Portugal ou com qualquer outra seleção. Mas acho que deveria ser com Portugal. Não me estou a oferecer, mas acho que deveria acontecer com alguma naturalidade... E acho que um dia vai acontecer», acrescentou.

Um regresso que também pode acontecer pela porta de um dos três grandes, aliás, já esteve para acontecer. «Portugal tem três clubes grandes, três clubes de grande prestígio. Se um dia se proporcionar... Tem é de ser no momento certo. E no passado já houve a possibilidade de acontecer, mas no momento errado. Quem? Nunca digo essas coisas. (…) Tenho boas relações com os presidentes todos. Com todo o respeito. Mas não digo não. Como princípio, dizer que nunca vou treinar em Portugal? Não digo. São grandes clubes, como é que vou dizer que não?», comentou.

Para já, Mourinho continua no estrangeiro e até admite contratar em Portugal, mas diz que, nesta altura, os jogadores da liga portuguesa são muito caros. «Se houver alguma coisinha barata... Tenho atenção, mas tenho a noção da realidade. Um jovem em Portugal com aspirações a muito, não penso que a Turquia seja um mercado favorito», referiu.

Emoção a falar de Diogo Jota: «Toda a gente me falava daquele rapaz com amor»

O experiente treinador falou sempre sorridente, mas ficou mais emocionado quando o assunto foi Diogo Jota. «Cumprimentei-o várias vezes. Mas não o conhecendo, conheço-o bem, porque a estrutura de imagem é a mesma, o meu novo colaborador António Dias conhece-o bem. Esta coisa de quando as pessoas partem são todas fantásticas, não é bem assim. Neste caso, toda a gente me falava daquele rapaz com amor. Devia ser mesmo, mesmo fantástico. Continuo a dizer que espero um dia, daqui a 40 ou 50 anos, perceber o porquê destas coisas. É difícil perceber», comentou.

Na mesma entrevista, Mourinho fala dos candidatos à Bola de Ouro e defende que este troféu é para quem vence e, neste sentido aponta para Vitinha ou Nuno Mendes, ambos do Paris Saint-Germain. «Amo os dois, não consigo distinguir entre um e outro, mas a única coisa que digo é que médios bons, ainda há um grupinho deles. Agora lateral como aquele... Gostava que um deles ganhasse, obviamente que sim. Mas o Jorge Mendes vai-se chatear comigo porque só pensa que deve ganhar o Yamal que é dele», referiu ainda.