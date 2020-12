O Tottenham deixou esta noite uma enorme prova de que está na Liga Inglesa para lutar pelo título, apesar da derrota (1-2) em Anfield Road, num jogo em que até podia... ter vencido.

A formação de Mourinho teve pouco mais de vinte por cento de posse de bola, sim, teve menos passes, menos remates e menos ataques, mas as melhores oportunidades foram talvez dela.

Depois de uma primeira parte fraca, é verdade, na qual marcou no único remate que fez à baliza, o Tottenham surgiu completamente diferente no segundo tempo. Bergwijn ameaçou logo no primeiro minuto, Harry Kane falhou estranhamente na sequência de um cabeceamento na área completamente solto, o mesmo Berwijn atirou depois ao poste isolado e outra vez Kane surgiu isolado na cara de Allison e atirou a rasar o poste.

Quatro grandes oportunidades de golo, numa segunda parte em que as saídas rápidas para o ataque da formação do Tottenham foram fazendo a diferença.

O Liverpool, esse, tinha muita bola, mas não encontrava forma de ultrapassar a defesa do Tottenham. Um remate de Mané, para grande defesa de Lloris, foi a única oportunidade de golo da equipa. Até que já em período de descontos, na sequência de um canto, Firmino ganhou a Alderweireld e cabeceou furiosamente para golo, provocando uma enorme festa em Anfield Road.

O golo de Firmino deu justiça ao melhor jogo do Liverpool, sempre ao ataque, mas penalizou em demasia o jogo muito competente do Tottenham, que até dispôs das melhores ocasiões de golo.

Na primeira parte, sim, aí o Liverpool tinha sido melhor. Transformando até Lloris no melhor jogador do Tottenham, na sequência de fantásticas defesas a duas finalizações de Firmino.

O Liverpool chegou ao golo numa altura em que estava claramente por cima, através de um remate feliz de Salah que desviou em Alderweireld, fez um enorme arco e bateu Lloris.

Pouco depois, porém, o Tottenham empatou numa jogada rápida, em que o excelente passe de Lo Celso isolou Son e o avançado finalizou bem na cara de Allison.

Tudo mudou na segunda parte, com o balde de água fria final saído da cabeça de Firmino a isolar o Liverpool na liderança da Liga Inglesa, com o Tottenham agora em segundo lugar, a três pontos de distância.